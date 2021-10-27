Саратов, 27 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Саратовской области, несмотря на предпринимаемые меры, не снижаются темпы распространения коронавируса. За прошедшие сутки выявили еще 498 инфицированных, накануне заболели 483 человека. Об этом сообщает 27 октября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 210 пациентов, с признаками ОРВИ — 277 человек, у 11 — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 27 октября в регионе зарегистрирован 99 231 случай заражения. Выздоровели с начала наблюдения 88 367 человек, из них за сутки — 422 пациента.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 254 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 133 человека, до 20 лет — 71 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, для населения Саратовской области в возрасте старше 60 лет с 1 ноября устанавливается режим самоизоляции. Ограничения не распространяются на вакцинированных граждан или перенесших коронавирусную инфекцию, при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

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