Уфа, 27 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Справки о прохождении ПЦР-теста с 27 октября в Башкирии действительны только в лечебных учреждениях при госпитализации пациентов. Об этом 27 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Савёловский рынок

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В других учреждениях республики эти справки с сегодняшнего дня не принимаются. При посещении музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, заведений общепита (при количестве посадочных мест 50 и более) жителям нужно предъявлять сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 либо справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 25 октября 2021 года совершеннолетние граждане смогут посещать розничные рынки (исключение составляют сельскохозяйственные и специализированные продовольственные рынки) лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, а с 1 декабря текущего года эти же документы нужно предъявлять при заселении в пансионаты, профилактории, санаторно-курортные организации и дома отдыха.