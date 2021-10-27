Томск, 27 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от чиновников ускориться с прививками от COVID-19. По его словам, его возмущает позиция некоторых государственных служащих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Tomsk.gov.ru Сергей Жвачкин

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Он напомнил, что темпы вакцинации в регионе в последние недели значительно ускорилась. При этом в некоторых органах исполнительной власти сотрудники до сих пор медлят с прививками.

«Учтите — спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться», — отметил он.

Добавим, что, по данным портала «Стопкоронавирус», к 22 октября в Томской области первым компонентом вакцины против коронавируса привились 314 433, завершили вакцинацию 290 646 человек.