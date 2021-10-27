Абакан, 27 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Хакасии для всех жителей с 28 октября по 7 ноября вводится требование не покидать места проживания с 22 часов вечера до 6 часов утра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Putika Сорск. Республика Хакасия

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Граждане могут выходить из домов лишь в случае обращения за медпомощью, для поездок на работу, дачу или похода в магазин, занятия спортом на открытом воздухе, индивидуальных прогулок или прогулок с детьми, выгула домашних животных или выноса мусора.

«Гражданам нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку, выданную работодателем, о работе в организации, деятельность которой не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (при следовании к месту работы)», — отметили в правительстве.

Жителям старше 60 запрещено покидать место жительства, даже если они работают — работодателей обязали перевести их на дистанционный режим. Кроме того, предприятиям, которые продолжат работу, необходимо перевести на «удалёнку» не менее половины работников.

В период нерабочих дней также будут закрыты образовательные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни в республике не будут работать учреждения торговли, общепита и сферы услуг с некоторыми исключениями. В Абакане, Черногорске и Саяногорске прекратит работу общественный транспорт.