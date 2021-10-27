Самара, 27 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Постановление о комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса в Самарской области подписал глава региона Дмитрий Азаров. Соответствующий документ опубликован 26 октября на сайте областного правительства.

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В документе перечислены правила, которые будут действовать в регионе после отмены режима нерабочих дней, которые установлены в области с 25 октября по 7 ноября. В этот период действуют особые правила работы для некоторых организаций и предприятий, в том числе учреждений культуры, фитнес-центров, салонов красоты, торговых центров, спорта и т. д. Соответствующее постановление главы региона было опубликовано 21 октября 2021 года.

Так, с 25 октября по 7 ноября 2021 года другие постановления главы области, устанавливающие ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавируса, применяются в части не противоречащей вышеуказанному постановлению.

При этом опубликованное 26 октября постановление №258 регламентирует, как будет жить и работать Самарская область после отмены режима нерабочих дней.

Таким образом, все введенные ранее ограничения (режим работы ТЦ по qr-кодам, работа ресторанов на вынос и на доставку, ограничение работы учреждений культуры и спорта) продолжают действовать по 7 ноября включительно.