Москва, 27 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Роскачестве сравнили смартфоны iPhone 13 с iPhone 12 и назвали их ключевые отличия.

(сс) Fernando Coelho Apple

Так, по оценкам специалистов, разница в дизайне и многих технических характеристиках между новой моделью и моделями предыдущего поколения минимальна.

«Самое серьезное улучшение новой версии Pro Max по сравнению с iPhone 12 Pro Max — это увеличенная емкость аккумулятора», — отметили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы производства iPhone 13 могут быть сокращены американской компанией Apple в связи с дефицитом чипов.

Читайте также: Компания Apple может сократить производство iPhone 13 из-за дефицита чипов