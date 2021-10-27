Москва, 27 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, в Москве состоится розыгрыш двух первых квартир среди участников программы стимулирования вакцинации от коронавируса «Вакцина — твой ключ к здоровью!», сообщается на портале мэра столицы.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

В розыгрыше могут принять участие москвичи старше 18 лет, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие повторную вакцинацию с 18 по 24 октября.

Розыгрыш двух однокомнатных квартир пройдет в прямом эфире телеканала «Москва 24». Имена победителей опубликуют на портале mos.ru. Квартиры будут разыгрываться каждую среду до 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилые москвичи, сделавшие прививку от коронавируса, получают подарочные наборы «С заботой о здоровье» или денежную компенсацию.

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