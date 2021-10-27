Улан-Удэ, 27 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтвердили шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Одному из скончавшихся было меньше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1968 человек.

В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 871 пациент, у 686 из которых также развилась внебольничная пневмония. 93 тяжёлых больных находятся в реанимации. Ещё более 2,7 тыс. носителей коронавируса проходит лечение в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1079 коек: занято — 871, свободно — 208 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,7%», — отметили в оперштабе.