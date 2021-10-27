Ставрополь, 27 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае при нехватке мест в ковидных госпиталях могут быть развернуты новые койки для пациентов с COVID-19 в гостиницах и торговых центрах. Об этом 26 октября сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе очередной «прямой линии» с жителями региона.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

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Как отметил глава края, увеличивать число койко-мест будут в первую очередь за счет перепрофилирования под лечение больных с ковид отделений в медицинских организациях, в том числе в краевой клинической больнице, в реабилитационном центре и в родильном доме при больнице скорой помощи.

В случае нехватки мест и в последующем, под ковид-госпитали будут отдавать крупные гостиничные центры либо новые торговые центры, пока не введённые в эксплуатацию. При этом для развертывания, к примеру, каждых 300 коек власти региона направляют около 165 млн рублей, так как необходимо не только предоставить площади и койки, но и оснастить их необходимым оборудованием, в том числе кислородными станциями, ИВЛ. Еще один серьезный вопрос при этом встает с обеспечением ковид-госпиталей медицинскими кадрами, на которые и так легла большая нагрузка.

Напомним, Ставрополье названо в числе субъектов РФ, в которых ковидные госпитали заполнены более чем на 96%. Ежедневно число новых случаев заражения растет. За прошедшие сутки, 26 октября, было выявлено 417 новых пациентов с ковид. В настоящее время число больных в крае превышает 17 тыс. человек.