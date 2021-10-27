Кызыл, 27 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где диагноз подтвердился у 30 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 70 заболевших мужчин — 31, женщин — 39. По возрасту: детей до 17 лет — 12, от 18 до 49 лет — 42, от 50 до 64 лет — 11, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 13 580 случаев инфицирования.

В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 396 пациентов, в том числе 48 детей и 13 беременных женщин. Состояние 81 больного оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составляет 62% из 640 коек.