Варшава, 27 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил президенту Польши Анджею Дуде изменить состав правительства, а также создать новое ведомство — министерство спорта и туризма, которое мог бы возглавить Камиль Бортничук. Об этом польский премьер-министр написал на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Моравецкий сообщил, что он направил президенту на рассмотрение предложение с назначением нового министра сельского хозяйства. По его мнению, Гжегожа Пуду на этой должности должен заменить Хенрык Ковальчик, который также займет пост вице-премьер-министра. Гжегож Пуда, по планам Моравецкого, должен стать министром финансов и региональной политики.

Кроме того, Матеуш Моравецкий предложил назначить Анну Москву на пост министра климата и окружающей среды. Предыдущий министр данного ведомства Михал Куртыка прекратил работу в правительстве.

Предложенные изменения в составе правительства Польши произойдут в связи с тем, что правящую в стране коалицию «Объединенные правые» покинули некоторые политики партии «Согласие», которые возглавляли ряд ведомств в правительстве.