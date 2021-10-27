Москва, , 08:08 — REGNUM До 350 тыс. рублей выросла цена билетов на авиарейсы в турецкую Анталью и до 450 тыс. — на курорты Египта в один конец экономклассом. Об этом 26 октября вечером сообщили «Известия» со ссылкой на агрегатор Aviasales.

Самолет confused_me

Отмечается, что на тот момент в продаже были билеты на четыре рейса с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду: один компании «Аэрофлота» — за 62,5 тыс. рублей и еще три его дочерней компании «Россия» — от 430 до 450 тыс. рублей. При этом рейсы в Шарм-эш-Шейх стоили меньше: у «Аэрофлота» за 50 тыс. рублей, у «России» — 228−293 тыс. рублей, у Egyptair — 255−305 тыс. рублей.

«Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путевку», — пояснили изданию источники на рынке.

Также указывается, цены на авиабилеты резко возросли после повышения спроса на перелеты на востребованные у жителей России курорты Египта и Турции и быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что власти Бурятии готовятся к наплыву туристов в нерабочие дни.