Горно-Алтайск, 27 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено 30 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Усть-Коксинского, Шебалинского и ещё пяти районов.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 22 744. Из них к настоящему времени выздоровели 20 885 человек, в том числе 19 за последние сутки.