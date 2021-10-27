Ульяновск, 27 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области c учётом резкого роста вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом на период предстоящих нерабочих дней будут действовать дополнительные ограничения. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор Алексей Русских, подписав соответствующий указ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что в Ульяновской области с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, бани, солярии, физкультурно-спортивные комплексы, МФЦ, а также организации, оказывающие образовательные услуги. При этом предприятия общепита могут работать навынос.

В этот период продолжат работу магазины, где продают продукты и товары первой необходимости, аптеки, ветеринарные клиники, салоны связи, организации по обеспечению питание постояльцев в гостиницах и столовые для работников предприятий.

Данные ограничения не коснутся организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность и выполняют неотложные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября по 7 ноября в Ульяновской области запрещено проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, развлекательных заведений, кинотеатров.

Напомним, ранее губернатор Алексей Русских призвал жителей в нерабочие дни «минимизировать контакты с близкими и родными, посещение общественных мест». А бизнес-сообщество предупредил, что в регионе будут «жёстко контролировать» меры ограничения, призвав не идти на нарушения и не вынуждать «принимать самые сложные и непопулярные решения».