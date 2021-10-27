Пенза, 27 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 27 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 27 октября увеличилось до 3414 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 24 жителя региона, всего с начала пандемии побороли болезнь 58 879 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в борьбе с пандемией задействовано 3,5 тыс. медицинских работников, привлечены ординаторы мединститута и старшекурсники медицинских училищ. Работает 145 бригад скорой медицинской помощи.

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