Казань, 27 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали девять новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 27 октября 948 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Очередными жертвами заболевания стали четверо мужчин и пять женщин 1929−1970 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии вакцинацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 26 октября прошли 1 млн 441 тыс. 976 человек.

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