Улан-Удэ, 27 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили ещё у 158 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии, таким образом, достигло 62 476, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 140 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 54 391 человек, в том числе 323 за последние сутки. В списке контактных лиц, по данным на 27 октября, находятся более 10,7 тыс. жителей.