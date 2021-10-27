Чита, 27 октября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Забайкалье начались проверки санитарных требований о нераспространении коронавирусной инфекции. Как сообщает 27 октября пресс-служба правительства региона, они затронут объекты транспорта, торговли, общественного питания, культуры и образования.

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На одной из центральных остановок Читы 27 октября в течение часа было проверено соблюдение санитарных требований в 40 маршрутных автобусах.

«К сожалению, пассажиры часто пренебрегают средствами индивидуальной защиты, в отношении таких граждан составляются протоколы об административном нарушении. Размер штрафа — от одной до 30 тысяч рублей. П

омимо соблюдения масочного режима пассажирами также проверяем у водителей наличие QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Подавляющее большинство водителей сообщили, что не могут предоставить ни сертификаты, ни справки», — рассказал представитель контрольной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 26 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 75 506, причём 331 из них обнаружили только за минувшие сутки. Обязательные для населения QR-коды в Забайкалье ввели с 25 октября.

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