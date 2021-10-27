Тегеран, , 08:08 — REGNUM 26 октября посол Казахстана в Иране Асхат Оразбайзаявил, что Тегеран обладает высоким потенциалом для того, чтобы стать влиятельным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол сделал эти замечания во время встречи с управляющим директором Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери.

Он отметил, что теперь у IRNA и информационных агентств других стран-членов ШОС есть шанс на более тесное сотрудничество в рамках целей организации для удовлетворения интересов государств.

Оразбай выразил надежду, что сотрудничество между Ираном и Казахстаном в области СМИ, особенно между информационными агентствами IRNA и Казинформа, будет расширяться как никогда ранее.

«Мы надеемся, что в будущем увидим создание офиса Информационного агентства Исламской Республики в Нур-Султане и его преобразование в региональный офис для освещения событий в Центральной Азии», — заявил посол.

Управляющий директор IRNA, в свою очередь, отметил, что политика нового правительства Ирана заключается в развитии отношений с соседями, что дает возможность для дальнейшего сотрудничества между Исламской Республикой и соседними странами, включая Казахстан.