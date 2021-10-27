Ульяновск, , 07:19 — REGNUM В Ульяновской области к работе в учреждения здравоохранения привлечены ординаторы и волонтёры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Лечение Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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По последним данным, в регионе на амбулаторном лечении находятся 11 319 больных COVID-19, из ни 2855 жителей старше 60 лет. Для оказания им помощи разработаны алгоритмы действий медработников и пациентов.

На закупку лекарств для лечащихся дома ковидных больных в октябре из федерального бюджета направлено 47,4 млн рублей, из областной казны — 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области под наблюдением остаётся 21 971 человек. На 26 октября прививку от ковида сделали 414 тыс. жителей, всего планируется охватить вакцинацией 793,7 тыс. жителей.

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