Якутск, 27 октября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Требование входа по QR-кодам в рестораны, кафе, спортобъекты и учреждения культуры Якутии продолжит действовать после того, как окончится нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в оперативном штабе республики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода в кафе

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«После того, как система заработает в полном режиме, допуск в те же ТЦ с 8 ноября должен обеспечиваться полностью по QR-кодам. Прошу соответствующую пояснительную работу правительству вместе с муниципальными образованиями уже начать проводить», — сказал глава Якутии.

По его инициативе также сдвинут срок введения входа по QR-кодам в организациях общественного питания, который должен был начать действовать в Якутии с 1 ноября. Теперь кафе и рестораны должны будут внедрить эту систему с 30 октября.

На время нерабочей недели будут закрыты спортивные организации. В торговых центрах будут работать только аптеки, продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, рестораны и кафе по системе QR-кодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в период локдауна в Якутии продолжат работать объекты, ответственные за жизнеобеспечение, поддержание здоровья, питание и снабжение населения товарами первой необходимости. Разрешена также деятельность учреждений культуры, гостиниц, объектов, торгующих онлайн или навынос, а также промышленных предприятий, обеспечивающих кислородом медучреждения. Для жителей региона старше 60 лет вводится режим самоизоляции.