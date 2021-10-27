Мадрид, 27 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Экс-депутат Конгресса Испании от «Unidas Podemos» Альберто Родригес обратился в Верховный суд страны с просьбой временно приостановить исполнение приговора о лишении мандата. Об этом говорится в его письме, сообщает EFE.

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В тексте письма он также обвиняет председателя Конгресса депутатов Меричель Батет во вмешательстве в его работу в связи с лишением его места в парламенте.

По словам Родригеса, хотя его приговор окончательный, ему еще предстоит юридическое оспаривание, поскольку он может подать заявление о недействительности постановления — он уже заявил, что сделает это — или подать апелляцию в Конституционный суд.

Ранее Альберто Родригеса лишили депутатского мандата за удар полицейского в ходе митинга, состоявшегося несколько лет назад.