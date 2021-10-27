Владивосток, 27 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Приморье осенние каникулы школьников пройдут в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе правительстве края.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Читайте также: В Ростове-на-Дону продлили школьные каникулы

«Проведение осенних школьных каникул изначально планировалось с 29 октября по 7 ноября. Таким образом, не потребуется внесения дополнительных изменений в учебный и календарный планы общеобразовательных учреждений. Вся работа уже выстроена с учетом обозначенных дат», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону в связи с напряжённой эпидемической ситуацией школьные каникулы продлены до 10 ноября.