Якутск, 27 октября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Якутии обсуждают введение входа по QR-кодам в организации, оказывающие спортивные услуги. Жители республики считают неадекватным это ограничение на фоне рекомендации Минздрава РФ усилить физическую активность во время нерабочей недели, сообщает 27 октября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Посещаемость фитнес-залов в первый день действия мер по наблюдениям владельцев упала на 60%

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Возмущены также владельцы фитнес-клубов. В таких ограничениях они видят нарушение прав людей на занятия спортом и напоминают, что в спортзалах даже в доковидное время было меньше людей, чем в кафе.

«Бизнес в сфере фитнес-индустрии находится на грани уничтожения! Арендные платежи, налоги, зарплата тренеров — это никого не касается, «сами разруливайте». Люди с медотводами не могут укреплять своё здоровье! Однако, могут свободно ходить в алкомаркеты!» — говорится в открытом обращении к представителям власти от фитнес-клуба «Статика».

Хозяйка фитнесс-клуба «Beauty fit» Елена Жарикова в связи с новыми ограничениями решила закрыть свой бизнес и переехать в Подмосковье.

«В нерабочие дни нужно в первую очередь закрывать алкогольные маркеты, а не те предприятия, которые представляют оздоровительные услуги. Но я уже махнула рукой на это дело. Если в Якутске не думают о здоровье, значит оно им не нужно. Среди городов России в Якутске наихудшие условия для фитнес-клубов! В прошлом году нас держали до конца августа, мы были закрыты полгода! В то время как в других городах фитнес-клубы работали с июня», — сообщила Елена Жарикова ИА SakhaDay.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября посещать спортивные объекты в Якутии можно только при наличии QR-кода, подтверждающего наличие иммунитета от COVID-19.