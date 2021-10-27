Якутск, 27 октября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В Якутии выявляют всё больше новых случаев COVID-19, уровень заболеваемости растёт. Количество новых пациентов с коронавирусом увеличилось на 7,5% за неделю, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных портала стопкоронавирус.рф.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За период с 20 по 27 октября заразились 1967 человек, неделей ранее — 1830. За сутки заболели 286 жителей республики, этой новый «рекорд». Всего за время пандемии коронавирусом заболел 60 651 якутянин, погибли от инфекции — 1398.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии прошёл рейд по учреждениям культуры с целью проверить соблюдение антиковидных ограничений. Посетителей без QR-кодов обнаружили в двух кинотеатрах республики.