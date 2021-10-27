Хабаровск, 27 октября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 26 октября объявил победителей выставки «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Живая скульптура на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

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Итоги Юрий Трутнев подвёл на заседании совета Дальнего Востока.

«Экспозиции регионов на «Улице Дальнего Востока» должны показывать участникам и гостям форума, за что мы любим дальневосточную землю, какие у регионов есть преимущества, по каким направлениям мы ждем инвестиций. На мой взгляд, с каждым новым форумом, мы всё более приближаемся к этой цели. Экспозиции становятся целевыми, понятными и интересными для людей», — сказал полпред президента.

По результатам работы по организации «Улицы Дальнего Востока» на VI Восточном экономическом форуме первое место заняла экспозиция «Будущее сегодня» Хабаровского края.

Второе место у экспозиции «Забайкалье — сила в людях».

Третье место присудили павильону с инвестиционной тематикой от Еврейской автономной области.

Вице-премьер Юрий Трутнев вручил призы и грамоты губернаторами регионов-победителей.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоялось во Владивостоке 3 сентября — на второй день работы VI Восточного экономического форума. Как и всегда, регионы к оформлению своих павильонов подошли с огоньком.