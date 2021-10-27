Южно-Сахалинск, 27 октября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. На Сахалине в школе №30 в Луговом троим пятиклассникам сделали прививку от гриппа несмотря на то, что родители заранее написали отказ от вакцинации своих детей, сообщило astv.ru.

NIAID Вакцинация

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Известно, что школьников перед прививкой осмотрели и не нашли противопоказаний для вакцинации. Осмотр детей провели медики и после случившегося недоразумения — здоровью пятиклассников ничто не угрожает.

Как пояснили в областном минздраве, медика, который пошел против воли родителей детей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена во всех российских регионах. Об этом заявила 26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.