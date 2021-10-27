Багдад, , 00:52 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли, 15 получили ранения в результате вооружённой атаки боевиков из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на населённый пункт в провинции Дияла на востоке Ирака. Об этом 26 октября сообщает новостной портал SHAFAQ News.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Нападение произошло недалеко от города Эль-Микдади, расположенного примерно в 110 км от Багдада. Террористы напали на группу молодых людей в деревне Эр-Рашад и стали вести огонь по жилым домам из различных видов оружия. Боевики отступили только после прихода на помощь жителям деревни военнослужащих армии Ирака.

Уточняется, что число погибших может возрасти, так как госпитализировать удалось пока только часть раненых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации восьми террористов на территории Ирака, в провинции Киркук.

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