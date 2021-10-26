Варшава, 26 октября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Власти Польши должны выделить новые деньги для очередного усиления польских вооруженных сил, заявил 26 октября вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на пресс-конференции в Варшаве.

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Качиньский призвал усилить армию Польши для противостояния России. Он представил планы и призвал одобрить их парламент и президента.

«Если мы хотим избежать наихудшего, а именно — войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: «Если хочешь мира, готовься к войне», — заявил Качиньский.

По его словам, усиление вооруженных сил необходимо в связи с ухудшающейся международной ситуацией, а также — с геополитическими проблемами Польши. В частности — с «имперскими амбициями России» и гибридной войной, которую против Польши якобы ведет Белоруссия.

Его законопроект предусматривает увеличение численности армии почти в два раза — до 250 тыс. кадровых военных и 50 тыс. резервистов, а также закупку вооружения, произведенного в США.