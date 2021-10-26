Вашингтон, 26 октября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Комитет по ассигнованиям Сената США принял резолюцию о запрете использования Госдепартаментом бюджетных средств для создания и функционирования консульства в оккупированной Западной Сахаре, передаёт Sahara Press Service.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг САДР

Сообщается, что резолюция была принята через несколько дней после того, как высокопоставленные члены Сената направили госсекретарю Энтони Блинкену письмо с просьбой добиваться соблюдения прав человека и приверженности праву на самоопределение в Западной Сахаре.

Сахарское агентство отмечает, что «это важное решение стало воплощением неприятия Конгрессом США заявления Дональда Трампа о предполагаемом марокканском суверенитете над Западной Сахарой в обмен на официальное признание марокканским режимом Израиля».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Документ также предполагал открытие американского консульства в оккупированном Марокко городе Дахла.

Данное решение было принято Вашингтоном после того, как Марокко присоединилось к череде мусульманских стран, решивших установить дипломатические отношения с Израилем.

После прихода к власти в Соединённых Штатах администрации Джозефа Байдена реализация намерений предыдущего руководства Белого дома осталась под вопросом.