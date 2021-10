Лос-Анджелес, США, , 22:40 — REGNUM Американская певица Кэти Перри поделилась кавером песни The Beatles «All You Need Is Love» для новой рекламы Gap, информирует исполнительница в своих социальных сетях.

Кэти Перри Toglenn

В новом посте в Instagram, объявляющем о партнерстве с Gap, Перри рассказала, что раньше работала в одном из магазинов компании в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Она написала: «От складывания толстовок в Санта-Барбаре до главной роли в праздничной кампании Gap, мечты сбываются!»

В рамках кампании Gap жертвует 1 доллар за прослушивание кавера на Spotify, миссия которой «предоставлять основные предметы первой необходимости детям, живущим в бедности по всей стране». Последний альбом Перри «Smile' вышел в прошлом году.