Лондон, 26 октября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Легендарная британская хард-рок группа Led Zeppelin стала еще одной группой, которая официально присоединилась к музыкальной коллекции социальной сети TikTok. Об этом стало известно благодаря официальному аккаунту группы.

(сс) Paul Hudson Трибьют Led Zeppelin

Полная дискография группы теперь доступна пользователям для использования в своих публикациях, а новый аккаунт группы обещает оформление в стиле Led Zeppelin, графические видео, архивные живые выступления и многое другое.

Группа присоединяется к таким, как The Beatles и ABBA, которые стали частью коллекции TikTok в этом году, причем первая добавила 36 своих самых главных хитов на платформу, включая «Hey Jude», «Love Me Do», «The Long and Winding Road», «I Want To Hold Your Hand», «Something, «Eleanor Rigby», «Day Tripper» и «Paperback Writer».