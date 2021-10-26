Лондон, , 21:41 — REGNUM 26 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче четвертого раунда Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 встретится с «Саутгемптоном». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Маркос Алонсо, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Маланг Сарр, Матео Ковачич, Сауль Ньигес, Росс Баркли, Хаким Зиеш, Каллум Хадсон-Одои, Кай Хаверц.

«Саутгемптон»: Фрейзер Форстер, Кайл Уокер-Питерс, Лянко Войнович, Мохаммед Салису, Янн Валери, Стюарт Армстронг, Мусса Дженепо, Ибраима Диалло, Чи Адамс, Натан Телла.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты главного судьи — Эдриан Холмс и Саймон Бек.