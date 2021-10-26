Москва, , 21:39 — REGNUM Разработка проекта Кодекса этики искусственного интеллекта (ИИ)должна исходить из требований Стратегии национальной безопасности России и обеспечивать гарантированный контроль государства за технологиями ИИ, заявил 26 октября начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук на первом международном форуме «Этика искусственного интеллекта: начало доверия».

Искусственный интеллект

По его мнению, контроль такого уровня может обеспечить только государство.

«Сейчас технологии ИИ нам значительно упрощают жизнь. При этом мы видим, что их развитие постепенно переходит на новый этап. Мы отмечаем, что технологии научились сами себя обучать. Нейросети становятся прообразом искусственного разума. Важно не упустить этот момент. Необходимо организовать гарантированный контроль за такими разработками. Сегодня такую гарантию может дать только государство», — сказал Осадчук.

При этом он подчеркнул, что «создание необходимых и достаточных условий национальных интересов в сфере безопасности является обязательным критерием».

«Кодекс принят, и это первый шаг. По мере его применения целесообразно сформировать на уровне правительства, например в аналитическом центре, межведомственную комиссию с участием заинтересованных федеральных органов государственной власти и организаций», — добавил Осадчук.

Напомним, 26 октября в агентстве ТАСС проходит первый международный форум «Этика искусственного интеллекта: начало доверия».

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