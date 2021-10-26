Специа, Италия, , 21:38 — REGNUM 26 октября в Специи на стадионе «Альберто Пикко» футбольный клуб «Специя» в матче десятого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграл вничью с «Дженоа» из Генуи. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент

Первый мяч на экваторе второй половины в свои ворота забил голкипер «Дженоа» Сальваторе Сиригу — 1:0. В конце матча экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито спас свою команду от поражения, реализовав пенальти — 1:1.

Статистика матча («Специя"/ «Дженоа»)

Удары 12/10

Удары в створ 3/2

Владение 47%/53%

Угловые 3/3

Нарушения 12/16

Составы команд:

«Специя»: Проведель, Христов, Бастони, Феррер, Николау, Коваленко, Гьяси, Маджоре, Мора (Антист, 77'), Стрелец (Колли, 59'), Нзола.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Масьелло, Васкес, Камбьязо (Бираски, 46'), Бехрами (Кайседо, 61'), Экубан (Стураро, 46'), Бадель (Гальдамес, 75'), Ровелла, Каллон (Пандев, 70'), Дестро.

«Специя», набрав восемь очков, поднялась на семнадцатое место в выбралась из зоны вылета. «Дженоа» с семью очками на данный момент занимает восемнадцатую позицию.