Липецк, 26 октября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Привитые от коронавируса жители Липецкой области реже инфицируются и легче переносят заболевание. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявили в региональном управлении здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По статистике, среди непривитых заболевание регистрируется в 9,6 раза чаще, чем среди привитых. В регионе в течение одного и более месяцев после полного курса вакцинации заболело COVID-19 менее 2% от общего числа привитых, получали лечение в инфекционном госпитале 0,5% от общего числа вакцинированных.

По мнению медиков, ни у одной из существующих вакцин эффективность не достигает 100%, что связано с индивидуальными особенностями иммунного ответа на прививку. Эффективность же вакцины отражает не количество защищённых среди всех привитых, а степень защищённости каждого. Например, 90%-я эффективность говорит о том, что риск инфекции для каждого привитого снижается на 90% — особенно тяжелой её формы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с распространением дельта-штамма коронавируса дети стали чаще переносить заболевание в тяжёлой форме. Также в Липецкой области чаще стали болеть беременные женщины. Респираторные болезни у них протекают тяжелее и дают больше осложнений.

Пациентки, ожидающие ребенка, попадают в реанимацию по меньшей мере в 1,5 раза раза чаще, чем женщины того же возраста, не находящиеся в положении. А к аппарату ИВЛ будущих матерей приходится подключать всё чаще. У беременных, инфицированных коронавирусом, на 50% чаще возникают преждевременные роды, повышенное давление и отечность.