Тюмень, , 20:46 — REGNUM В Тюменской области посещение театров, кинозалов, концертов, цирка, спортивных объектов только при наличии QR-кода вводится с 8 ноября. Соответствующее постановление главы региона опубликовано 26 октября 2021 года.

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Ранее оперштаб сообщал о введении доступа в общественные места по QR-кодам с 15 ноября.

Напомним, 26 октября губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о жёстких антиковидных ограничениях на период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. А именно, приостановлена работа организаций и предприятий, кроме производств непрерывного цикла. Предполагается, что недельный локдаун станет заслоном для стремительного распространения коронавирусной инфекции.