Рим, , 20:35 — REGNUM Властям стран ЕС пока не удалось договориться об общих мерах поддержки граждан в контексте быстрого роста цен на газ и электричество, передают итальянские СМИ во вторник, 26 октября.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что в конце 2021 года будет проведена встреча министров энергетики стран ЕС, на которой этот вопрос может быть решен.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует.