Екатеринбург, 26 октября 2021, 20:35 — REGNUM В Екатеринбурге наложен запрет на реконструкцию каменного моста через реку Исеть на улице Малышева. Соответствующий акт размещён на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
Экспертиза проводилась 2−18 октября. А перед этим проходило археологическое обследование участка земли. В непосредственной близости от моста расположены объекты культурного наследия, в том числе и федерального значения. В ходе обследования был обнаружен культурный слой
Теперь предстоит разрабатывать меры по обеспечению сохранности этого выявленного объекта. В связи с этим реконструкция пока невозможна.