Екатеринбург, , 20:35 — REGNUM В Екатеринбурге наложен запрет на реконструкцию каменного моста через реку Исеть на улице Малышева. Соответствующий акт размещён на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

Каменный мост. Екатеринбург

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Экспертиза проводилась 2−18 октября. А перед этим проходило археологическое обследование участка земли. В непосредственной близости от моста расположены объекты культурного наследия, в том числе и федерального значения. В ходе обследования был обнаружен культурный слой XVIII—XIX веков. Общая его площадь составляет 1502,5 кв. метров.

Теперь предстоит разрабатывать меры по обеспечению сохранности этого выявленного объекта. В связи с этим реконструкция пока невозможна.