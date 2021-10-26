Липецк, 26 октября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Липецкой области дельта-штамм коронавирусом вызвал рост числа тяжелых случаев заболевания среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Если в начале сентября находилось на лечении в инфекционном госпитале не более 15−20 детей, то сейчас их число увеличилось в два с лишним раза.

Крайне опасен вирус для тех, у кого имеются хронические заболевания, однако в реанимацию может попасть ребёнок из любой возрастной группы. Наибольшую опасность представляет коронавирус для детей с хроническими заболеваниями — бронхиальной астмой, сахарным диабетом, ожирением, врожденными нарушениями иммунитета, дети с трансплантированными органами. Они, как правило, болеют тяжелее, и у них чаще развиваются осложнения.