Ростов-на-Дону, , 20:22 — REGNUM В администрации Ростова-на-Дону рассмотрят повышение стоимости проезда в автобусах, предложенное перевозчиками. Об этом шла речь на встрече представителей отраслевых департаментов и руководителей автотранспортных предприятий.

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В связи с ростом цен на запчасти и топливо, а также пандемией, убытки перевозчиков превысили 800 млн рублей. Наряду с этим очевиден кадровый дефицит — укомплектованность АТП водителями составляет менее 50% от норматива.

Для перевозчиков приемлемым тарифом названа стоимость проезда 40−45 рублей. Власти утверждают, что такие расценки не соответствуют общему уровню платежеспособности населения. Однако предложение перевозчиков принято к рассмотрению.

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