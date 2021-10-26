Москва, , 20:05 — REGNUM Попытка украсть у Крыма скифское золото раскрывает подсознание властей Украины, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вообще-то история с попыткой Киева украсть у Крыма скифское золото — она чисто по Фрейду, хорошо раскрывает подсознание украинских властей», — отметил Косачёв в Facebook.

Ведь если бы украинские власти действительно верили в возможность возврата Крыма, чего бы проще для них было позволить музейной коллекции вернуться домой, на полуостров и попутно снискать симпатии крымчан своим благородством и верой в общее будущее, рассуждает сенатор.

«Так ведь нет. Логика противоположная. Прибрать к рукам всё, что плохо легло. Украсть и перепрятать. Давить и не пущать. Пока ещё есть что тащить», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине.

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