Ташкент, , 20:02 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщает 26 октября пресс-служба президента Узбекистана.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Президент Узбекистана и премьер-министр Пакистана с глубоким удовлетворением отметили устойчивую тенденцию поступательного развития двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Особо отмечен заметный рост показателей взаимной торговли и масштабов промышленной кооперации ведущих компаний двух стран.

«Прорабатываются новые проекты и программы сотрудничества в инвестиционной, банковско-финансовой, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане, в котором подчеркнута важность консолидации международных усилий в целях содействия установлению мира и социально-экономическому развитию в этой стране.

«Глава правительства Пакистана тепло поздравил лидера Мирзиёева с успешным завершением избирательной кампании и уверенной победой на прошедших президентских выборах, искренне пожелал мира, благополучия и процветания дружественному народу Узбекистана», — подчеркивается в сообщении.

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