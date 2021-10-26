Тирана, 26 октября 2021, 22:37 — REGNUM Посол США в Тиране Юри Ким и глава миссии Евросоюза в Албании Луиджи Сореца 26 октября провели встречу с главой ЦИК страны Илирьяном Целибаши и потребовали от властей Албании возбуждения уголовных дел по фактам нарушений избирательного законодательства.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, речь идет о купле-продаже голосов и запугивании избирателей.
25 апреля в Албании состоялись парламентские выборы.
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