Рустави, Грузия, , 19:59 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил 26 октября на своей персональной странице в «Фейсбуке» о том, что он отказывается покидать свою нынешнюю тюрьму в городе Рустави и переезжать в тюремную больницу, расположенную в Тбилиси.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Саакашвили сказал, что он отказывается от госпитализации даже в том случае, если от этого будет зависеть его жизнь.

«Независимо от состояния моего здоровья, я отказываюсь переводиться в тюремную больницу и предпочитаю оставаться там, где я сейчас нахожусь, до тех пор, пока эта ситуация не закончится или моей смертью, или моей свободой,» — заявил Саакашвили.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинским властями Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.