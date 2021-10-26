Приштина, , 22:08 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 26 октября заявил о полной готовности сил безопасности Косово оказать помощь Албании после массового отравления граждан албанского города Круя питьевой водой.

Арменд Мехай Mod.rks-gov.net

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что поддерживает постоянную связь с албанскими властями по этому случаю.

Нико Пелеши, послом Республики Албания в Косово Чемайлем Минджози и другими представителями Албании и выразил им готовность оказать любую помощь в связи с отравлением граждан Круи. Арменд Мехай Как брат брату. Сегодня я поддерживал постоянную связь с албанскими властями, особенно с моим коллегой, послом Республики Албания в Косовои другими представителями Албании и выразил им готовность оказать любую помощь в связи с отравлением граждан Круи.

Напомним, жертвами массового отравления в Албании стало свыше 370 человек.

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