Приштина, 26 октября 2021, 22:08 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 26 октября заявил о полной готовности сил безопасности Косово оказать помощь Албании после массового отравления граждан албанского города Круя питьевой водой.
На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что поддерживает постоянную связь с албанскими властями по этому случаю.
Напомним, жертвами массового отравления в Албании стало свыше 370 человек.
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