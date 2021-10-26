Круя, 26 октября 2021, 21:37 — REGNUM Число граждан албанской Круи, обратившихся за медицинской помощью с симптомами отравления, за последние три дня возросло до 370, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Предположительной причиной отравления называется питьевая вода из-под крана.
Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу заявила, что при необходимости койки для лечения отравленным предоставит госпиталь прибрежного города Дуррес.
Расследование инцидента ведётся сразу в нескольких направлениях. На проведение всеобъемлющего анализа образцов воды из Круи лабораторным работникам необходимо 32 часа.
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