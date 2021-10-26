Круя, , 21:37 — REGNUM Число граждан албанской Круи, обратившихся за медицинской помощью с симптомами отравления, за последние три дня возросло до 370, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Рынок, Круя Из личного архива Екатерины Яцкевич, сентябрь 2019 года

Предположительной причиной отравления называется питьевая вода из-под крана.

Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу заявила, что при необходимости койки для лечения отравленным предоставит госпиталь прибрежного города Дуррес.

Расследование инцидента ведётся сразу в нескольких направлениях. На проведение всеобъемлющего анализа образцов воды из Круи лабораторным работникам необходимо 32 часа.

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