Круя, Албания, 26 октября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Число граждан албанской Круи, обратившихся за медицинской помощью с симптомами отравления, за последние три дня возросло до 370, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Из личного архива Екатерины Яцкевич, сентябрь 2019 года Рынок, Круя

Предположительной причиной отравления называется питьевая вода из-под крана.

Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу заявила, что при необходимости койки для лечения отравленным предоставит госпиталь прибрежного города Дуррес.

Расследование инцидента ведётся сразу в нескольких направлениях. На проведение всеобъемлющего анализа образцов воды из Круи лабораторным работникам необходимо 32 часа.