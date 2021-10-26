Тирана, 26 октября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. В албанском порту Дуррес 26 октября была конфискована крупная партия тяжёлых наркотиков, передаёт албанское новостное агентство Lapsi.

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Как сообщается, 45,5 кг наркотика было изъято в рамках операции «Портез». Вещество находилось в грузовике «Scania». Водитель грузовика, 36-летний албанец из Фиера, и владелец грузовика, 45-летний житель Дурреса, были арестованы. Наркотики перевозили в Италию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Греции только за два месяца изъяли свыше тонны наркотиков из Албании.