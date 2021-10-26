Калуга, 26 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Калужская область заняла второе место в России по приросту темпа вакцинации от новой коронавирусной инфекции за неделю. Первое место занимает Томская область, на третьем — Оренбургская. Об этом 26 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В Калужской области удалось нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в четыре раза. Более 24,5 тыс. человек в регионе сделали прививку от коронавируса только на прошлой неделе. В регион поступило 451 тыс. 402 комплекта вакцины против ковида. В области открыты дополнительные пункты вакцинации. Подробная информация об их местонахождении размещена на региональном геопортале.

Губернатор области Владислав Шапша поручил руководителям муниципалитетов лично проверить работу пунктов вакцинации:

«Убедиться, что там есть вакцины, что там нет очередей, что они размещены в удобных местах и людям понятно, куда идти, чтобы сделать прививку. Я благодарен калужанам за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Наша задача — не сбавлять динамики вакцинации. Это поможет сохранить жизнь в привычном для всех русле, не вводить дополнительных ограничений», — отметил Владислав Шапша.